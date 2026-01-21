Stickstoff bei Reifenhersteller ausgetreten
Nach einem technischen Defekt in einem Betrieb im Odenwaldkreis breitet sich Stickstoff aus. Was genau ist passiert?
Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Reifenhersteller in Breuberg im Odenwaldkreis ist Stickstoff ausgetreten. Dort seien Behälter neu errichtet worden und es sei mutmaßlich zu einem technischen Defekt gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte hessenschau.de über den Vorfall berichtet.
Laut Polizeisprecher breitete sich der Stickstoff am Dienstagabend über einen Parkplatz wie Nebel aus. Es habe aber keine Gefährdung gegeben, verletzt wurde niemand. Die Werksfeuerwehr habe den Vorfall schnell unter Kontrolle gebracht und der Stickstoff sei mit großen Ventilatoren abgeleitet worden.