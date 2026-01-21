Bild
Einsatz

Stickstoff bei Reifenhersteller ausgetreten

Nach einem technischen Defekt in einem Betrieb im Odenwaldkreis breitet sich Stickstoff aus. Was genau ist passiert?

Der Stickstoff breitete sich über einem Parkplatz wie Nebel aus. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Stickstoff breitete sich über einem Parkplatz wie Nebel aus. (Symbolfoto)

Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Reifenhersteller in Breuberg im Odenwaldkreis ist Stickstoff ausgetreten. Dort seien Behälter neu errichtet worden und es sei mutmaßlich zu einem technischen Defekt gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte hessenschau.de über den Vorfall berichtet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut Polizeisprecher breitete sich der Stickstoff am Dienstagabend über einen Parkplatz wie Nebel aus. Es habe aber keine Gefährdung gegeben, verletzt wurde niemand. Die Werksfeuerwehr habe den Vorfall schnell unter Kontrolle gebracht und der Stickstoff sei mit großen Ventilatoren abgeleitet worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heizung defekt – mehrere Menschen leicht verletzt
Notfälle

Heizung defekt – mehrere Menschen leicht verletzt

Alles andere als gemütlich war der Sonntagabend für eine Familie in Gutach. Die Familienmitglieder plagen Kopfschmerzen und Atemnot. Und schuld war wohl die Heizung.

27.10.2025

Feuer in Fischbetrieb wohl durch technischen Defekt entfacht
Brand

Feuer in Fischbetrieb wohl durch technischen Defekt entfacht

Am frühen Morgen bricht in einem Fischbetrieb im nordhessischen Schrecksbach ein Feuer aus. Fast eine Woche später wissen die Ermittler mehr zur Ursache.

08.07.2025

Großbrand: Ermittler schließen technischen Defekt nicht aus
Im Schwarzwald

Großbrand: Ermittler schließen technischen Defekt nicht aus

Ein Feuer hinterlässt in der Schwarzwaldstadt Villingen-Schwenningen ein Ruinenareal. Zur möglichen Ursache gibt es einen ersten Hinweis der Ermittler.

25.06.2025

Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus
Verheerende Tierseuche

Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus

In Südamerika hat das Vogelgrippe-Virus nicht nur Vögel getötet, sondern auch Tausende See-Elefanten. Forschende haben das Massensterben analysiert und zeigen die Folgen der Virus-Mutationen.

13.11.2024

Bayern

Verletzte bei Ammoniak-Austritt - Warnung für Grenzgebiet

In einer Firma in Niederbayern ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zunächst mussten zahlreiche Anwohner die Fenster geschlossen halten. Für die meisten gab es nun Entwarnung.

27.06.2023