Stiftung verlost «Grunderbe» in Frankfurt

Frankfurt/Marktleugast/Koblenz (dpa) - Wer in den ärmeren Stadtteilen im Westen Frankfurts wohnt und 1993 geboren ist, kann am Mittwochabend 20.000 Euro gewinnen. Das Geld stammt von der Stiftung «Ein Erbe für jeden», die dreimal im Jahr ein «Grunderbe» an drei bundesweit ausgeloste 30-Jährige verschenkt. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) über die Aktion berichtet.

Damit das Geld in Deutschland gleichmäßig verteilt wird, werden zuerst Gebiete ausgelost. Danach wird - per Würfel - aus den Bewerbern der Sieger bestimmt. Die erste Gewinnerin wurde im Oktober 2022 in Koblenz ermittelt, danach wurde in Gütersloh, Hamburg-Nord, Wuppertal und Aachen gewürfelt. Die nächsten drei Orte oder Regionen werden im Mai ausgelost.