Elektrowerkzeuge

Stihl und Kärcher starten Akku-Allianz für Profis

Stihl und Kärcher setzen auf ein gemeinsames Akkusystem für Profi-Geräte. Es ist nicht die erste Allianz dieser Art.

Stihl und Kärcher starten Akku-Allianz. (Foto-aktuell) Foto: Marijan Murat/dpa
Stihl und Kärcher starten Akku-Allianz. (Foto-aktuell)

Winnenden (dpa) - Motorsägen, Garten- und Forstgeräte von Stihl und Reinigungsgeräte von Kärcher für Profis sollen künftig mit dem gleichen Akku funktionieren. Die beiden schwäbischen Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft ein, wie die Vorstandschefs der Mittelständler in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mitteilten. Kernstück der Allianz sei ein von Stihl neu entwickelte Akkusystem, das künftig in den Profi-Geräten der beiden Familienunternehmen zum Einsatz kommt.

Professionelle Anwender benötigten Systeme, die viele Aufgaben abdeckten, Komplexität reduzierten und Investitionen langfristig nutzbar machten, sagte Stihl-Chef Michael Traub. Kärcher-Vorstandschef Hartmut Jenner betonte, die Zusammenarbeit sei weit mehr als nur eine technische Lösung. Man treibe die Elektrifizierung professioneller Anwendungen konsequent voran. Nach Angaben der beiden Mittelständler sollen künftig zahlreiche weitere Partner wie für Forstwinden, Geräteträger oder mobile Tankstellensysteme das neue System in ihren Geräten nutzen. 

Von den weltweit verkauften Geräten von Stihl sind aktuell 27 Prozent mit Akku betrieben, wie Traub mitteilte. In das neue System habe der Motorsägenhersteller in den vergangenen zwei bis drei Jahren einen «kleinen dreistelligen Millionen-Betrag» investiert. Nach Angaben von Jenner werden von Kärcher 40 Prozent der Geräte schon mit Akku betrieben. 

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Nicht die erste Akku-Allianz in Deutschland

Seit Anfang Mitte 2018 gibt es schon die von Metabo ins Leben gerufene Akku-Allianz mit den Namen CAS (Cordless Alliance System). Inzwischen vereint sie 50 mittelständische Hersteller von Elektrowerkzeugen für Profis. Mit einem Akku können 500 verschiedene Maschinen betrieben werden. Metabo hatte einst das eigene Akku-System für andere Hersteller geöffnet.

Gleichfalls ist Bosch Power Tools schon seit Jahren dabei, seine Akku-Aktivitäten mit anderen Partnern zu teilen. Aktuell gehörten bereits 34 Partner dieser AmpShare Akku-Allianz an - mit einer starken Tendenz zu deutlich über 40 Partnern in naher Zukunft. Die Kooperation umfasst aktuell elf führende Marken, die das gemeinsame Akkusystem nutzen: Bosch (Home & Garden), Gardena, Husqvarna, BSH Hausgeräte, Flymo, Gloria, Wagner, Rapid, Steinel, Ledvance und HK Audio.

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