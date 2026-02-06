Konjunktur

Stimmung im Handwerk: Viele warten auf bessere Zeiten

Viele Handwerksbetriebe hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels. Wer besonders optimistisch bleibt – und wo das Stimmungsbarometer überraschend steigt.

Handwerk wartet weiter auf Konjunkturerholung (Foto-Archiv) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Handwerk wartet weiter auf Konjunkturerholung (Foto-Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Handwerksbetriebe im Südwesten erwarten weiter schleppende Geschäfte. Der Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstags, Rainer Reichhold, sagte in Stuttgart, das Handwerk bleibe realistisch und geduldig. «Viele Betriebe haben sich durch ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld gearbeitet und dürsten nach neuer Dynamik in den Märkten und Verlässlichkeit seitens der Politik», sagte er. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zum Start ins erste Quartal 2026 rechnet jeder fünfte Betrieb mit einer Verbesserung seiner Geschäftslage, gut die Hälfte mit einer unveränderten Situation, wie der Verband mitteilte. Gleichzeitig geht laut der jüngsten Konjunkturumfrage mehr als ein Viertel der Betriebe (27 Prozent) von einer Verschlechterung aus. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bewegten sich diese Werte auf ähnlichem Niveau. Das Handwerk hoffe nun, dass der Tiefpunkt erreicht sei und sich im weiteren Jahresverlauf 2026 eine leichte Erholung einstellen könnte.

Doch zugleich betonte der Verband: In allen sieben Gewerbegruppen des Handwerks – vom Bauhaupt- und Ausbaugewerbe über den gewerblichen Bedarf und das Kfz-Gewerbe bis hin zu Nahrungs-, Gesundheits- und Dienstleistungshandwerkern – überwiege derzeit noch der Anteil der Pessimisten gegenüber den Optimisten. Am zuversichtlichsten blickten die Dienstleistungs- sowie die Gesundheitshandwerke auf das kommende Quartal. Auffällig sei zudem eine spürbare Stimmungsaufhellung im Bauhauptgewerbe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Handwerk erwartet 2026 wohl kein reales Wachstum
Handwerk

Hessens Handwerk erwartet 2026 wohl kein reales Wachstum

Warum Handwerksbetriebe 2026 kaum mit Besserung rechnen – und welche Bedingungen laut Branchenvertretern für einen Aufschwung nötig wären.

15.01.2026

Handwerk: Wirtschaftliche Lage vieler Betriebe angespannt
Konjunktur

Handwerk: Wirtschaftliche Lage vieler Betriebe angespannt

Eine Konjunkturwende ist auch im Handwerk nicht in Sicht. Was Betriebe zu Geschäftslage, Erwartungen und Aufträgen sagen.

06.11.2025

Handwerksbetriebe erwarten etwas bessere Geschäfte
Konjunktur

Handwerksbetriebe erwarten etwas bessere Geschäfte

Eine Umfrage zeigt: Das Handwerk ist nach Jahren der Flaute wieder zaghaft optimistisch. Das hat auch mit einem großen Vertrauensvorschuss zu tun.

09.05.2025

Handwerkstag: «Mit angezogener Handbremse ins Jahr 2025»
Konjunktur

Handwerkstag: «Mit angezogener Handbremse ins Jahr 2025»

Mit Schwung ins neue Jahr? Im baden-württembergischen Handwerk ist davon wenig zu spüren. Die Stimmung in vielen Betrieben ist mit Blick auf die kommenden Monate eher verhalten.

30.01.2025

Schwierige Lage für viele Handwerksbetriebe
Neue Umfrage

Schwierige Lage für viele Handwerksbetriebe

Der Start ins Jahr war für viele Handwerksbetriebe gedämpft. Vor allem der Bau schwächelt. Was das auch für Kunden bedeutet.

03.05.2024