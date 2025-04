Stöbern und Recherchieren: «Kriegschroniken» veröffentlicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer für ein Schulreferat, eine Gedenkfeier oder die Heimatforschung mehr über das Ende des Zweiten Weltkriegs in seiner Gemeinde erfahren möchte, kann kirchliche «Kriegschroniken» nutzen. Online können Interessierte auf mehr als 7.000 Einzelaufnahmen der vollständig digitalisierten Dokumente aus württembergische Kirchengemeinden zugreifen, wie die evangelische Landeskirche in Württemberg in Stuttgart mitteilte.