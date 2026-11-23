Straßen mit Mülltonnen und Paletten blockiert
Ein herausgerissenes Verkehrsschild, beschädigte Gegenstände und blockierte Straßen: Wer dahintersteckt, ist noch unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Mit Mülltonnen, Holzpaletten und Holzbalken haben Unbekannte in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) mehrere Straßen blockiert. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter in der Nacht zum Sonntag außerdem Blumenkübel umgeworfen und ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen haben.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.