Straßensperrungen wegen Gasleck in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen eines Lecks strömt in Wiesbaden-Schierstein Flüssiggas aus. Da das Gas leicht entzündlich ist, mussten der Einsatzort im Blierweg und die angrenzende Saarstraße für den Verkehr gesperrt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Zunächst war unklar, wie es zu dem Leck in einem sechs Kubikmeter großen Behälter kommen konnte. Ein Sachverständiger sei vor Ort. Die Straßensperrungen dürften noch längere Zeit bestehen bleiben, da die Leckage aller Voraussicht nach nicht gestoppt werden könne. Das Gas müsse stattdessen abgefackelt werden. Das notwendige Equipment hierfür sei bisher nicht vor Ort, so der Sprecher.