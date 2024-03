Streikauswirkungen bei der Bahn auch in Hessen erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der angekündigte Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn wird voraussichtlich auch den Regionalverkehr in Hessen stark treffen. Der Ausstand beginnt im Fern- und Regionalverkehr am Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr. Die Deutsche Bahn will ein Notangebot sicherstellen und riet Reisenden am Montag, sich 24 Stunden vor Fahrtantritt auf bahn.de oder im DB Navigator zu informieren. Man solle sich auf massive Einschränkungen einstellen. Der Streik soll laut Gewerkschaft GDL bis Freitag um 13.00 Uhr andauern. Doch auch danach dürfte es noch einige Zeit dauern, bis alle Züge wieder wie gewohnt fahren.