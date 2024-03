Streiks des Kabinenpersonals bei Lufthansa gehen weiter

Frankfurt/München (dpa) - Fortsetzung des Streiks des Lufthansa-Kabinenpersonals: Nach dem Ausstand in Frankfurt mit etwa 70.000 betroffenen Passagieren wollen an diesem Mittwoch (4.00 Uhr) die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in München ihre Arbeit niederlegen. Dort werden nach Einschätzung des Unternehmens 400 Flugzeuge mit 50.000 Fluggästen nicht abheben können. Zugleich sollen ab diesem Mittwoch die Verhandlungen mit Verdi für die Lufthansa-Beschäftigten am Boden fortgesetzt werden.