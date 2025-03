Streit auf Parkplatz - Verdächtiger nach Schüssen in Haft

Offenburg (dpa/lsw) - Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Offenburg sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Polizeiangaben zufolge wurde der Haftbefehl am Nachmittag vollzogen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Spezialkräfte hatten den amtsbekannten 20-Jährigen am Montag in einem Industriegebiet in Offenburg festgenommen. Zum Hintergrund und einer möglichen Tatwaffe machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben.