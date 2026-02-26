Streit eskaliert - Betrunkener Ehemann droht Frau mit Messer
Ein lautstarker Ehestreit läuft aus dem Ruder: Ein 48-Jähriger bedroht seine Frau mit einem Messer – die Polizei muss eingreifen.
Weinheim (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen Eheleuten ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) derart eskaliert, das die Polizei einschreiten musste. Die erst lautstark geführte Auseinandersetzung geriet außer Kontrolle, als der 48-jährige Ehemann laut Polizei zu einem Messer griff und dieses seiner Ehefrau entgegenhielt.
Die Frau flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte mit einem Polizeihund nahmen den Ehemann dann in der Wohnung widerstandslos fest.
Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und unter Alkoholeinfluss gestanden, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Wohnungsverweis ausgesprochen. Er wurde einem Facharzt vorgeführt.