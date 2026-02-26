Familienstreit

Streit eskaliert - Betrunkener Ehemann droht Frau mit Messer

Ein lautstarker Ehestreit läuft aus dem Ruder: Ein 48-Jähriger bedroht seine Frau mit einem Messer – die Polizei muss eingreifen.

Nach einem Familienstreit wird ein Mann aus der Wohnung verwiesen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Familienstreit wird ein Mann aus der Wohnung verwiesen. (Symbolfoto)

Weinheim (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen Eheleuten ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) derart eskaliert, das die Polizei einschreiten musste. Die erst lautstark geführte Auseinandersetzung geriet außer Kontrolle, als der 48-jährige Ehemann laut Polizei zu einem Messer griff und dieses seiner Ehefrau entgegenhielt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Frau flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte mit einem Polizeihund nahmen den Ehemann dann in der Wohnung widerstandslos fest.

Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und unter Alkoholeinfluss gestanden, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Wohnungsverweis ausgesprochen. Er wurde einem Facharzt vorgeführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Familienstreit eskaliert – Frau überlebt Würgeangriff
Häusliche Gewalt

Familienstreit eskaliert – Frau überlebt Würgeangriff

Nach einem Würgeangriff wird ein Ehepaar schwer verletzt gefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

26.01.2026

Familienstreit eskaliert – 60-Jährige schwer verletzt
Schwörstadt

Familienstreit eskaliert – 60-Jährige schwer verletzt

Nach einem Streit unter Familienmitgliedern in Schwörstadt wird eine 60-Jährige schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen 42-jährigen Tatverdächtigen nach einer Fahndung fest.

21.11.2025

Familienstreit eskaliert auf Parkplatz
Kriminalität

Familienstreit eskaliert auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz bei Waldkirch läuft ein Streit zwischen zwei Gruppen aus dem Ruder. Ein Mensch wird verletzt. Die Polizei muss Pfefferspray einsetzen.

18.11.2025

In Leimen eskaliert ein Streit unter Nachbarn mit Axt und Messer
Blaulicht-Ticker

In Leimen eskaliert ein Streit unter Nachbarn mit Axt und Messer

In einem Mehrfamilienhaus in Leimen ist ein Streit unter Nachbarn aus dem Ruder gelaufen. Anlass war offenbar die Lautstärke einer Diskussion, von der sich ein Bewohner gestört fühlte.

03.10.2025

Ermittlungen

Frau stirbt nach Ehestreit: Ehemann festgenommen

23.03.2023