Streit im Fahrstuhl: Prozess um Schuss auf Nachbarn begonnen

Hanau (dpa/lhe) - Weil er seinem Nachbarn in einem Aufzug aus nächster Nähe in die Hüfte geschlossen haben soll, muss sich ein 59-jähriger Mann seit Montag wegen versuchten Totschlags vor dem Hanauer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juni 2023 nach einer verbalen Auseinandersetzung die Pistole gezogen und zunächst auf den Kopf des 26-Jährigen gezielt zu haben. Danach soll er einen Schuss in dessen Hüfte abgefeuert haben.