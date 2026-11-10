Kriminalität

Streit im Lebensmittelmarkt endet mit Messerstichen

Ein 35-Jähriger wird nach einem Streit in einem Lebensmittelmarkt lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nimmt zwei Beteiligte später in der Stadt fest – welche Schritte jetzt geprüft werden.

Die Polizei nahm die zwei flüchtigen Beteiligten an der Messerstecherei fest. Unklar ist, wie es jetzt mit ihnen weitergeht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm die zwei flüchtigen Beteiligten an der Messerstecherei fest. Unklar ist, wie es jetzt mit ihnen weitergeht. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einer Messerstecherei in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wurde ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Montag drei Bekannte in einem Lebensmittelmarkt in Streit. Schließlich hätten sich die drei angegriffen, wobei der 35-Jährige und ein 34-Jähriger von Messerstichen verletzt worden seien.

Laut Polizei flüchteten der 34-Jährige und seine 33-jährige Begleitung, wurden aber später in der Stadt festgenommen. Der 35-Jährige sei im Krankenhaus mit lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert worden. Der 34-Jährige wurde laut Polizei nur leicht verletzt und ärztlich versorgt. Es werde derzeit geprüft, ob Haftbefehle gegen die drei Beteiligten beantragt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite