Streit im Lebensmittelmarkt endet mit Messerstichen
Ein 35-Jähriger wird nach einem Streit in einem Lebensmittelmarkt lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nimmt zwei Beteiligte später in der Stadt fest – welche Schritte jetzt geprüft werden.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einer Messerstecherei in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wurde ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Montag drei Bekannte in einem Lebensmittelmarkt in Streit. Schließlich hätten sich die drei angegriffen, wobei der 35-Jährige und ein 34-Jähriger von Messerstichen verletzt worden seien.
Laut Polizei flüchteten der 34-Jährige und seine 33-jährige Begleitung, wurden aber später in der Stadt festgenommen. Der 35-Jährige sei im Krankenhaus mit lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert worden. Der 34-Jährige wurde laut Polizei nur leicht verletzt und ärztlich versorgt. Es werde derzeit geprüft, ob Haftbefehle gegen die drei Beteiligten beantragt werden.