Streit in Frankfurt wegen geplanten Crack-Zentrums

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch nach dem Magistratsbeschluss für ein neues Suchthilfezentrum speziell für Crack-Abhängige im Frankfurter Bahnhofsviertel gehen die Diskussionen innerhalb der Römer-Koalition weiter. So übte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) in einem Interview mit der «Frankfurter Rundschau» scharfe Kritik an dem Beschluss. Sie beanstandet etwa den vorgesehenen Standort zwischen Hauptbahnhof und Messe. Der Beschluss sei eine «schwere Belastung» für die Koalition.