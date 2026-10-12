Identität des Opfers unklar

Streit in Pforzheim endet tödlich - 28-Jähriger in U-Haft

In der Wohnung eines Mannes eskaliert ein Streit: Ein anderer Mann verliert das Bewusstsein und stirbt später im Krankenhaus. Was ist in der Nacht geschehen?

Polizisten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst da war. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Polizisten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst da war. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Pforzheim ist einer der Beteiligten gestorben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den gambischen Staatsangehörigen wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er kam in Untersuchungshaft.

Die Identität des Opfers sei noch nicht vollständig geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch wie genau der Mann ums Leben kam, sei noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung des 28-Jährigen zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Worum es dabei ging, war zunächst unbekannt. Das Opfer habe im Verlauf des Streits «durch Einwirken des Tatverdächtigen» das Bewusstsein verloren.

Die durch einen Notruf verständigten Polizisten fanden den bewusstlosen Geschädigten auf und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst da war. Das Opfer starb dennoch später im Krankenhaus. Der Verdächtige konnte widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden.

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