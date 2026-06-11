Bildung

Streit um auslaufendes Programm der Sprach-Kitas in Hessen

«Kahlschlag bei der Bildung» oder jeder Kindergarten eine Sprach-Kita? Das Aus eines Bundesförderprogramms hat Folgen auch in Hessen. Die Meinungen im Landtag gehen auseinander.

Das Programm der Sprach-Kitas läuft aus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Das Programm der Sprach-Kitas läuft aus. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Opposition im hessischen Landtag hat das Auslaufen des Programms der sogenannten Sprach-Kitas zum Ende 2026 kritisiert. Betroffen sind davon landesweit rund 500 Sprachförderkräfte in Kindergärten mit viel sprachlichem Förderbedarf - weil etwa zahlreiche Mädchen und Jungen zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Die Sprach-Fachkräfte beraten und unterstützen die Kita-Teams bei der sprachlichen Bildung.

Der FDP-Parlamentarier René Rock betonte im Wiesbadener Landtag: «Frühkindliche Sprachförderung entscheidet maßgeblich über den späteren Bildungserfolg.» Umso unverständlicher sei es, wenn rund 500 Sprachförderkräfte am Jahresende vor dem Aus stünden. Das «Nachfolgesystem» gebe es noch nicht und es klaffe eine Finanzierungslücke.

«Stoppen Sie die Streichung der Sprach-Kitas!»

Der Grünen-Abgeordnete Felix Martin sprach von einem «Kahlschlag bei der Bildung» und rief: «Stoppen Sie die Streichung der Sprach-Kitas!» Auch die AfD-Fraktion kritisierte die Landesregierung. Der Bedarf an früher Sprachförderung steige weiter, Schwarz-Rot spare hier am falschen Ende.

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Jugend- und Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) verwies darauf, dass das zugrunde liegende Bundesprogramm «Sprach-Kitas» mit seiner ursprünglichen Finanzierung bereits ausgelaufen sei. Hessen habe die Förderung 2023 nicht abrupt beendet, sondern über mehrere Jahre weitergeführt. Das Programm könne aber nicht dauerhaft erhalten bleiben.

Nur wenige Kindergärten sind Sprach-Kitas

Ziel ist es laut Hofmann, diese Sprachförderung in eine «flächendeckende Qualitätsentwicklung» überzuleiten. «Für uns ist jede Kita in Hessen eine Sprach-Kita.» Im bisherigen Programm seien in Hessen neun von zehn Kindergärten nicht erfasst gewesen; das sei auf Dauer ungerecht.

Hofmann verwies zudem auf das neue hessische Kompetenzzentrum Kinder.Sprachen.Zukunft: «Dort werden wissenschaftliche Erkenntnisse, Fortbildung, Beratung, Praxisbegleitung und Qualitätsentwicklung erstmals systematisch zusammengeführt.» Davon profitierten alle Kitas. Hessen ziehe sich somit keineswegs aus der Sprachförderung zurück.

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