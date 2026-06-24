Straßenmöblierung

Streit um Blumenkübel: Unternehmer droht mit Verlagerung

Blumenkübel als Zankapfel: Herrenknecht droht mit Verlagerung und fordert mehr Fokus auf Wirtschaft statt «Behörden-Theater».

Martin Herrenknecht droht der Gemeinde Schwanau. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Martin Herrenknecht droht der Gemeinde Schwanau. (Archivbild)

Schwanau (dpa) - Im Streit um Blumenkübel in der badischen Gemeinde Schwanau will Unternehmer Martin Herrenknecht diesmal nicht eigenmächtig handeln. «Ich werde die Kübel kein zweites Mal wegschaffen lassen. Stattdessen frage ich: Haben Sie in der Gemeindeverwaltung wirklich nichts Wichtigeres zu tun?», zitierte die «Badische Zeitung» den 83-Jährigen. Zugleich drohte der Mittelständler der kleinen Gemeinde damit, Teile seines Unternehmens zu verlegen. Die Kommune war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Im vergangenen Jahr hatte die Auseinandersetzung Schlagzeilen gemacht. Rund 20 Blumenkübel waren auf Durchgangsstraßen zum Werksgelände der Herrenknecht AG aufgestellt worden. Einen Teil ließ der Gründer des Familienunternehmens entfernen, weil sie Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit gefährden könnten, hieß es zur Begründung. Später kehrten die Kübel vom Firmengelände zur Kommune zurück.

Herrenknecht kritisierte, die Gemeinde solle sich stärker um wirtschaftliche Entwicklung und bessere Rahmenbedingungen kümmern statt um Blumenkübel. Er sprach von einem «völlig realitätsfernen Behörden-Theater». Das weltbekannte Maschinenbauunternehmen stellt große Tunnelbohrmaschinen her und beschäftigt rund 5.000 Menschen. 

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Herrenknecht droht mit Verlagerung

Nach Ansicht des Mittelständlers haben die Verantwortlichen im vergangenen Oktober «einen derartigen Mist gebaut». Die massiven Holz-Blumenkübel seien in der dunklen Jahreszeit aufgestellt worden, kaum sichtbar und ohne ausreichende Abstimmung mit der Polizei. 

Umstrittene Blumenkübel, die schon einmal für Ärger sorgten. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Umstrittene Blumenkübel, die schon einmal für Ärger sorgten. (Archivbild)

Das Landratsamt hatte damals mitgeteilt, die Behörde habe die Möblierung der Straße - darunter auch Pflanzenkübel - als Mittel zur Verkehrsberuhigung gesehen. «Solche Gestaltungselemente tragen dazu bei, das Straßenbild im Sinne der angeordneten Verkehrsregelung klar zu strukturieren und das Geschwindigkeitsniveau zu senken», sagte ein Sprecher. Das sei weiter Auffassung der Behörde. Ob und wann wieder Kübel aufgestellt würden, sei Sache der Gemeinde.

Herrenknecht erwägt nach eigenen Angaben, Teile seines Unternehmens aus Allmannsweier zu verlagern - etwa nach Rust. Das betreffe das Servicegeschäft und Aktivitäten im Bereich Tiefengeothermie, beides wachsende Bereiche. Zu konkreten Planungen äußere man sich nicht, sagte ein Sprecher. «Grundsätzlich steht Herrenknecht fest zum Standort Deutschland, insbesondere zu Baden und zur Ortenau.»

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