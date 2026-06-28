Gewalt

Streit um geparktes Auto eskaliert – Mann leicht verletzt

Nach einem verbalen Streit eskaliert die Situation: Ein Mann wird verletzt, der Angreifer schlägt und würgt ihn. Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen.

Der 40-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der 40-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. (Symbolbild)

Walluf (dpa/lhe) - In Walluf im Rheingau-Taunus-Kreis ist es aufgrund eines geparkten Autos zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 40-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach habe ein 34-jähriger Mann nach einem verbalen Streit aufgrund des geparkten Autos mehrfach auf das Opfer eingeschlagen. Auch als der 40-Jährige bereits am Boden gelegen habe, habe der Täter nicht aufgehört. Im weiteren Verlauf habe er sich auf das Opfer gesetzt, dieses gewürgt und anschließend erneut auf den Mann eingetreten. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, stoppten die Angriffe, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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