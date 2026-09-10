Kriminalität

Streit um Sitzbank: Jüngere greift ältere Frau in Lindau an

Eine 28-Jährige will eine Bank in Lindau nicht teilen. Als sich eine 78-Jährige dennoch hinsetzt, holt die Jüngere zum Schlag aus.

Auf einer öffentlichen Bank wollte die 28-Jährige der älteren Frau keinen Platz machen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auf einer öffentlichen Bank wollte die 28-Jährige der älteren Frau keinen Platz machen. (Symbolbild)

Lindau (dpa) - Eine 28-Jährige hat versucht, eine ältere Frau zu schlagen, weil sie sich auf eine öffentliche Bank in Lindau setzten wollte. Die 28 Jahre alte Frau habe die Bank für sich beansprucht und der 78-Jährigen keinen Platz machen wollen, teilte die Polizei mit. 

Als die ältere Frau sich trotzdem setzte, habe die Jüngere versucht, handgreiflich zu werden. Der Freund der 28-Jährigen ging demnach dazwischen und fing den Schlag ab. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung. Das Motiv der 28-Jährigen sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

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