Gruppen geraten aneinander

Streit um Taubenflug auf Brücke in Konstanz

Zwei Gruppen, ein Alleinunterhalter und ein Gehweg, der nicht mehr passierbar ist: Auf der Alten Rheinbrücke entbrennt ein Streit um Tauben. Warum?

Rund 30 Menschen wollten Tauben fliegen lassen, doch dann brach der Streit aus. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Rund 30 Menschen wollten Tauben fliegen lassen, doch dann brach der Streit aus. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Tauben, Tierschützer und ein Alleinunterhalter: Auf der Alten Rheinbrücke in Konstanz ist es wegen eines Streits eng geworden. Eine etwa 30-köpfige Gruppe wollte laut Polizei am Samstag Tauben fliegen lassen. Als in der Nähe Teilnehmer der Veranstaltung für Tierrechte, «Animal Pride Day 2026», davon erfuhren, zogen sie ebenfalls auf die Brücke, um gegen den Taubenflug zu protestieren. Ein verbaler Streit brach aus.

Wegen der beiden Gruppen und eines Alleinunterhalters mit Musikanlage war der Gehweg so verengt, dass vor allem Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen nicht mehr durchkamen. Die Beamten forderten den Alleinunterhalter auf, seine Sachen abzubauen und zu gehen. Danach verließen auch die anderen Beteiligten die Brücke.

Bei der Kontrolle einer Transportbox stellten die Polizisten fest, dass darin zu viele Brieftauben steckten. Sie beschlagnahmten Box und Vögel zunächst. Nachdem die Taubenhilfe Konstanz eine geeignete Box zur Verfügung gestellt hatte, bekam der Eigentümer seine Tiere zurück.

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