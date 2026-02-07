Reutlingen

Streitschlichter wird mit Gürtel attackiert

Ein Mann will nachts in Reutlingen bei einem Streit vermitteln - und wird dann selbst angegriffen. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei rückte in der Nacht zu einer Auseinandersetzung in Reutlingen aus, bei der ein 54-Jähriger verletzt wurde. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei rückte in der Nacht zu einer Auseinandersetzung in Reutlingen aus, bei der ein 54-Jähriger verletzt wurde. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Drei junge Männer sollen in Reutlingen einen 54-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und verletzt haben. Der Mann wollte Polizeiangaben zufolge einen Streit zwischen dem Trio und einem weiteren Mann schlichten. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 20-Jähriger, habe außerdem Polizeibeamte beleidigt und nach einem Polizisten getreten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Trio und der zunächst unbekannte Mann waren in der Nacht zum Samstag zweimal aneinandergeraten. Beide Male sei der 54-Jährige dazwischengegangen. Beim zweiten Mal habe einer der drei Männer ihn mit dem Gürtel angegriffen, ein anderer soll ein Messer gehalten, es aber nicht benutzt haben. Der 54-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die Polizei kontrollierte den Angaben nach schließlich den 20-Jährigen, der aufgrund der Personenbeschreibung als einer der drei mutmaßlichen Angreifer identifiziert worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit in Geschäft: 13-Jähriger mit Elektroschocker verletzt
Gefährliche Körperverletzung

Streit in Geschäft: 13-Jähriger mit Elektroschocker verletzt

In Reutlingen eskaliert ein Streit: Ein Jugendlicher wird schließlich mit einem Elektroschocker leicht verletzt. Der Beschuldigte flieht zunächst.

03.01.2026

Mann verletzt Streitschlichter mit Messer schwer
Stichverletzung

Mann verletzt Streitschlichter mit Messer schwer

Ein 26-Jähriger will in Aulendorf einen Streit schlichten – und wird dabei mit einem Messer schwer verletzt. Was über den Ablauf des Angriffs und den mutmaßlichen Täter bekannt ist.

29.12.2025

Streit in Nagelstudio – Angestellte mit Gürtel attackiert
Kriminalität

Streit in Nagelstudio – Angestellte mit Gürtel attackiert

Ein Mann betritt abends ein Nagelstudio im Kreis Lörrach. Ein Streit mit einer Angestellten bricht aus – und eskaliert. Was war die Ursache?

13.08.2025

Gruppe attackiert Mann mit Fäusten und Füßen: Opfer verletzt
Mannheim

Gruppe attackiert Mann mit Fäusten und Füßen: Opfer verletzt

Zwischen einer Männergruppe und einem 50-Jährigen bricht nachts ein Streit aus. Auch ein Pfefferspray soll versprüht worden sein.

06.07.2025

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche
Frühlingsfest Reutlingen

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche

Scheinbar grundlos greifen mehrere Menschen einen 17-Jährigen mit Pfefferspray und Schlagstöcken an. Er geht zu Boden und wird getreten. Dann zückt einer der mutmaßlichen Angreifer ein Messer.

22.03.2025