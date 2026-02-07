Streitschlichter wird mit Gürtel attackiert
Ein Mann will nachts in Reutlingen bei einem Streit vermitteln - und wird dann selbst angegriffen. Nun ermittelt die Polizei.
Reutlingen (dpa/lsw) - Drei junge Männer sollen in Reutlingen einen 54-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und verletzt haben. Der Mann wollte Polizeiangaben zufolge einen Streit zwischen dem Trio und einem weiteren Mann schlichten. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 20-Jähriger, habe außerdem Polizeibeamte beleidigt und nach einem Polizisten getreten.
Das Trio und der zunächst unbekannte Mann waren in der Nacht zum Samstag zweimal aneinandergeraten. Beide Male sei der 54-Jährige dazwischengegangen. Beim zweiten Mal habe einer der drei Männer ihn mit dem Gürtel angegriffen, ein anderer soll ein Messer gehalten, es aber nicht benutzt haben. Der 54-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.
Die Polizei kontrollierte den Angaben nach schließlich den 20-Jährigen, der aufgrund der Personenbeschreibung als einer der drei mutmaßlichen Angreifer identifiziert worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an.