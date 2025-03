Strobl: Können Innenstädte nicht zu Festungen machen

Mannheim (dpa) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat nach der Todesfahrt von Mannheim eingeräumt, dass Sicherheitskräfte solche Ereignisse nicht immer verhindern könnten. Absolute Sicherheit werde es niemals geben können, sagte der CDU-Politiker vor Ort in Mannheim. «Wir können auch nicht unsere Innenstädte zu umzäunten Festungen machen.» Die Tat reihe sich ein in mehrere Straftaten der jüngeren Vergangenheit, in der ein Auto als Waffe missbraucht worden sei.