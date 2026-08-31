Strobl warnt CDU vor AfD: «Dann nicht mehr meine Partei»

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fordert der frühere baden-württembergische Innenminister und heutige Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) eine scharfe Abgrenzung seiner Partei von der AfD. «Eine Zusammenarbeit mit der AfD im Bund und in den Ländern, egal ob Koalition, Kooperation oder Duldung, darf es nicht geben», sagte er. Käme es dennoch dazu, «dann ist das nicht mehr meine Partei», ergänzte er.

Auf Nachfrage stellte Strobl im Landtag klar, dass er dies sehr ernst meine. «Das passt nicht zur DNA der CDU, die auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und auf den Scherben, die uns die Nationalsozialisten hinterlassen haben, aufgebaut worden ist.» Von einem möglichen Parteiaustritt spricht Strobl auch auf Nachfrage nicht.

Nach Überzeugung Strobls darf es auch auf kommunaler Ebene keine gemeinsamen Anträge oder Absprachen der beiden Parteien geben. «Aber wenn es um Sachfragen geht, muss die CDU nicht allein deshalb gute sachbezogene Anträge zurückziehen, nur weil auch die AfD dafür stimmt», sagte er. Andernfalls mache sich die CDU von der AfD abhängig.

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Volker Kauder: Brandmauer muss halten

Zuvor hatte das Portal «Table.Briefings» über Strobls Forderung berichtet. Auch der frühere Unionsfraktionschef im Bundestag, Volker Kauder (CDU), bezieht klar Stellung: «Wir müssen aus der Geschichte lernen, uns nicht täuschen zu lassen», zitiert ihn das Portal. «Ich bin entsetzt, wenn ich in Gesprächen höre: Ihr müsst es halt mal probieren.» Die Brandmauer müsse halten, sagte Kauder demnach. «Sonst ist die CDU erledigt.»