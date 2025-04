Strobl weist Kritik des Landesfrauenrats zurück

Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl (CDU) kann die Kritik des Landesfrauenrats an der Terminierung der Landtagswahl zum Frauentag nicht nachvollziehen. Er sehe das umgekehrt als eine «Win-win-Situation», viele Menschen seien an dem Tag unterwegs, die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sei im Zweifel eher höher, sagte Strobl in Stuttgart. Selbstverständlich dürften auch am Wahltag Veranstaltungen durchgeführt werden, nur eben keine unmittelbare Wahlwerbung in Wahllokalen oder im unmittelbaren Umfeld. Er gehe aber davon aus, dass der Landesfrauenrat keine Parteienwerbung mache.