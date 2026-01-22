Bild
Notfälle

Stromausfall in Hessen – Wer schützt im Ernstfall?

Bei Stromausfällen sind Betreiber kritischer Infrastrukturen zuerst gefragt. Im Krisenfall springen Behörden ein. Wer im Notfall schützt.

Wer hilft bei einem Stromausfall zuerst? Netzbetreiber müssen laut Innenministerium selbst handeln, bevor Behörden eingreifen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wer hilft bei einem Stromausfall zuerst? Netzbetreiber müssen laut Innenministerium selbst handeln, bevor Behörden eingreifen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wer hilft, wenn in Hessen der Strom ausfällt? Nach Angaben des hessischen Innenministeriums sind grundsätzlich Betreiber kritischer Infrastrukturen verpflichtet, Störungen zunächst eigenständig zu bewältigen. «Bei größeren Ausfällen oder Krisen unterstützen kommunale und landesseitige Fachbehörden, etwa bei Priorisierungen oder Ersatzversorgungen», erläutert das Ministerium. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes würden ergänzend greifen, dienten jedoch nicht dem Ersatz ausgefallener Infrastrukturen, sondern dem Schutz von Leib und Leben sowie der Linderung akuter Notlagen.

«Leuchttürme» als örtliche Anlaufstellen 

Im Krisenfall werden Bürgerinnen und Bürger dem Ministerium zufolge unter anderem über verschiedene Kanäle wie Radio, Fernsehen und Warnapp informiert. Vor allem bei Stromausfällen wird demnach das Konzept der örtlichen Anlaufstellen angewandt - auch bekannt unter dem Schlagwort «Leuchtturm». Dabei werden Feuerwehr- sowie Rathäuser und ähnliche Liegenschaften besetzt und dienen als Kommunikationsplattform.

Eigenvorsorge sei ein wesentlicher Bestandteil der Resilienz, betont das Ministerium ferner. Staatliche Hilfe baue grundsätzlich auf der Selbsthilfe der Bevölkerung auf und ergänze diese insbesondere für vulnerable Gruppen. Ratgeber und Checklisten für Krisen und Katastrophen bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Empfohlen wird darin beispielsweise, einen Notvorrat für mehrere Tage anzulegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Netzbetreiber setzen auf Krisenpläne und Notstrom
Stromausfälle

Hessens Netzbetreiber setzen auf Krisenpläne und Notstrom

Rund um die Uhr einsatzbereite Teams, Notstromaggregate und Krisenpläne: Wie Hessens Netzbetreiber für den Ernstfall gerüstet sind – und wo sie trotzdem Lücken sehen.

vor 48 Minuten

Wie Netzbetreiber Hessens Strom rund um die Uhr sichern
Stromausfälle

Wie Netzbetreiber Hessens Strom rund um die Uhr sichern

Redundante Systeme, schnelle Reaktion, Überwachung rund um die Uhr: So schützen Netzbetreiber die Stromversorgung in der Region. Ausfälle sind trotzdem nicht ganz ausgeschlossen.

vor 1 Stunde

Hessen rüstet sich gegen Stromausfälle und hybride Gefahren
Kritische Infrastrukturen

Hessen rüstet sich gegen Stromausfälle und hybride Gefahren

Hessens Innenminister Roman Poseck sieht das Land gut auf Krisen vorbereitet. Trotzdem bleibt die Sorge vor Stromausfällen und hybriden Bedrohungen.

14.01.2026

Sabotage, Flut, Blackout – wie stabil ist Hessens Stromnetz?
Kritische Infrastrukturen

Sabotage, Flut, Blackout – wie stabil ist Hessens Stromnetz?

Nach dem Stromausfall in Berlin fragen viele: Kann das auch in Hessen passieren? Warum Notstromaggregate allein nicht reichen und was Politik und Fachleute zur Krisenvorsorge raten.

14.01.2026

Erstes Zentrum zum besseren Schutz von Infrastruktur geplant
Innere Sicherheit

Erstes Zentrum zum besseren Schutz von Infrastruktur geplant

Deutschland muss krisenfester werden, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Ein neues Zentrum soll Betreiber kritischer Infrastrukturen, Behörden, Unternehmen und Wissenschaft zusammenbringen.

24.03.2025