Stromausfall legt Fahrgeschäfte im Europa-Park lahm
Mitten im Spaß: Im Europa-Park stoppt ein Stromausfall die Action. Wie schnell alles wieder lief und was der Parksprecher dazu sagt.
Rust (dpa) - Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls im Europa-Park Rust sind am Nachmittag einige der Attraktionen für Besucher nicht zugänglich gewesen, Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand. Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall nur etwa fünf Minuten gedauert. Danach sei der Betrieb wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
So mussten laut den «Badischen Neuesten Nachrichten» Besucher Wartebereiche verlassen, auch einzelne Anlagen seien evakuiert worden. Vor allem größere Fahrgeschäfte seien betroffen gewesen. Der Netzbetreiber habe die Stromversorgung zügig wieder hergestellt. Weiterer Details waren zunächst nicht bekannt.
Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenen Juli sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.