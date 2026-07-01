Technische Probleme

Stromausfall legt Systeme beim Verfassungsschutz teils lahm

Beim Verfassungsschutz fällt zeitweise der Strom aus - und damit auch wichtige Systeme. Die Ursache ist allerdings deutlich weniger spektakulär als man zunächst denken könnte.

Im Landesamt für Verfassungsschutz ist am Mittwoch zeitweise der Strom ausgefallen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Im Landesamt für Verfassungsschutz ist am Mittwoch zeitweise der Strom ausgefallen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hat nach Angaben eines Sprechers zeitweise mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Man habe seit dem Morgen Probleme mit der internen Stromversorgung gehabt, sagte ein Sprecher der Behörde. Deswegen seien verschiedene Systeme zeitweise nur eingeschränkt nutzbar gewesen. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Inzwischen sei das Problem behoben, sagte der Sprecher. Demnach habe es ein defektes Bauteil gegeben. Dieses sei ausgetauscht worden. Nun sei der Strom wieder da. Es dauere aber eine Weile, bis die Systeme wieder hochgefahren werden könnten, so der Sprecher. 

Dem Sprecher zufolge gibt es keinerlei Hinweise auf einen Angriff von außen. Das Gebäude des Landesamtes sei bereits älter, man gehe deswegen von einem technischen Problem aus. Das Amt sei natürlich mit einer Notstromversorgung und redundanten Systemen ausgestattet, diese würden aber nur bei einem Ausfall der externen Stromversorgung anspringen.

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Das Landesamt für Verfassungsschutz sitzt in Stuttgart im selben Gebäudekomplex wie das Landeskriminalamt. Die Gebäude gelten als marode, immer wieder kommt es dort zu technischen Problemen. Erst im Winter soll Medienberichten zufolge aus Sicherheitsgründen die Heizung abgeschaltet worden sein.

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