Studie: Alleinerziehende in Hessen stark von Armut betroffen

Gütersloh/Berlin (dpa/lhe) - Alleinerziehende in Hessen sind einer Studie zufolge überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen. Der Anteil liegt in dem Bundesland für das Jahr 2023 demnach bei 43,5 Prozent für Familien mit minderjährigen Kindern, wie die Bertelsmann Stiftung berichtet. Unter den rund 1,7 Millionen entsprechenden Familien bundesweit galten im vergangenen Jahr 41,0 Prozent als einkommensarm. Bei den Ein-Eltern-Familien handelte es sich in Hessen zu 80,6 Prozent um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Nachwuchs, entsprechend zu 19,4 Prozent um einen alleinerziehenden Vater. Der Anteil alleinerziehender Familien an allen Familien liegt in Hessen bei 18,8 Prozent.