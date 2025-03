Studie: Ausbau von Bus und Bahn in Städten kommt kaum voran

Karlsruhe/Berlin (dpa/lsw) - Der Ausbau des Bus- und Bahnangebots kommt einer Erhebung im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace zufolge in den meisten deutschen Großstädten kaum voran. In Karlsruhe sei der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den vergangenen zwei Jahren sogar geschrumpft, heißt es in der Studie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hier ging das Angebot um 2,5 Prozent zurück. Als ein Grund wurde die Ausdünnung des Angebots wegen Fachkräftemangels genannt. In Stuttgart hingegen habe es um 0,6 Prozent zugenommen. Nur ein Drittel der Städte in Deutschland habe den Nahverkehr seit 2023 spürbar - also um mehr als ein Prozent - ausgebaut.