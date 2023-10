Studie: In Frankfurt ist das Leben am teuersten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt lebt es sich hessenweit am teuersten. Inklusive Wohnkosten müssen die Bewohner der Stadt am Main 15,9 Prozent mehr als im deutschen Durchschnitt zahlen, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn zeigt. Damit folgt Frankfurt im bundesweiten Ranking hinter der bayerischen Landeshauptstadt sowie dem Landkreis München auf Rang drei.