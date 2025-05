Stürmer Pfeiffer wechselt von Stuttgart nach Elversberg

Stuttgart/Spiesen-Elversberg (dpa) - Stürmer Luca Pfeiffer verlässt den VfB Stuttgart und wechselt in die 2. Fußball-Bundesliga zur SV Elversberg. Für den 28-Jährigen endet damit eine insgesamt recht unbefriedigende Zeit bei den Schwaben, in der er auch zweimal verliehen wurde - erst an den SV Darmstadt 98 und in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC. Bei den Badenern blieb er torlos und musste sich im März einer Fußoperation unterziehen.