Fußball-Bundesliga

Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional

Späte BVB-Tore sorgen in Stuttgart für hitzige Szenen. Nach dem Abpfiff geraten kurz auch die Trainer ein wenig aneinander.

Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß reagierte nach dem Schlusspfiff kurzzeitig emotional. Foto: Harry Langer/dpa
Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß reagierte nach dem Schlusspfiff kurzzeitig emotional.

Stuttgart (dpa) - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer Niko Kovac und Sebastian Hoeneß lieferten sich nach dem Abpfiff des Spitzenspiels der Fußball-Bundesliga ein kleines Wortgefecht.

«Das ist mittlerweile ein Duell, das ja sehr viele Emotionen beinhaltet. Das waren fast immer extrem heiß geführte Spiele», erklärte VfB-Trainer Hoeneß. «Das hat sich natürlich entladen in den Szenen am Ende. Das haben wir dann mal ganz kurz ausdiskutiert», sagte er bei Sky. Worum es in dem Wortgefecht genauer ging, behielt Hoeneß für sich. «Das geht niemanden was an, zumindest meine Meinung», erklärte der 43-Jährige. Sein Trainer-Kollege Kovac meinte bei Sky, es habe «eine kleine Meinungsverschiedenheit» gegeben.

Gäste-Jubel vor der Stuttgarter Kurve provoziert die Heimfans

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Stuttgarter hatten das Spiel dominiert, aber sich in der Offensive nicht effizient gezeigt. Erst mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit entschieden die BVB-Joker Karim Adeyemi und Julian Brandt mit ihren Toren das Duell zugunsten der zuvor enttäuschenden Dortmunder (90.+4 und 90.+6). 

Die Dortmunder jubelten spät über das 2:0. Foto: Harry Langer/dpa
Die Dortmunder jubelten spät über das 2:0.

Die Gäste spielten in der zweiten Halbzeit auf das Tor vor der Cannstatter Kurve und jubelten nach ihren Treffern vor den VfB-Anhängern. Etliche Fans fühlten sich dadurch provoziert, dadurch wurde es turbulent. Anhänger kletterten über die Absperrung in den Innenraum. Ein Stuhl flog auf den Rasen, zwischen den VfB- und BVB-Profis kam es zur Rudelbildung. 

Am Ende gab es kleine Rudelbildungen. Foto: Harry Langer/dpa
Am Ende gab es kleine Rudelbildungen.

Hoeneß kritisch: «Bilder haben mir nicht gefallen» 

Spieler und Fans hätten das Gefühl gehabt, «dass zu lange in unserer Kurve gefeiert wurde», beschrieb Hoeneß. «Es ist nicht meine Meinung, ich will es nur beschreiben, was dann der Auslöser war.» Der Spielverlauf habe wahrscheinlich dazu beigetragen. «Trotzdem muss ich auch klar sagen, dass mir die Bilder nicht gefallen haben», stellte Hoeneß kritisch klar. «Es war so laut, es war so knisternd im Stadion. Das ist eigentlich das, was zurückbleiben muss. Nicht die Bilder, die es am Ende gab. Das kann ich nicht befürworten», meinte Hoeneß.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Topspiele im Südwesten: VfB gegen BVB, Freiburg gegen Bayern
Fußball-Bundesliga

Topspiele im Südwesten: VfB gegen BVB, Freiburg gegen Bayern

Sebastian Hoeneß ist als VfB-Trainer gegen Borussia Dortmund ungeschlagen. Bleibt es dabei? Ein sehr reizvolles Duell steht auch für den SC Freiburg an.

04.04.2026

Nach langer Rückreise: Einsatz von VfB-Kapitän Karazor offen
Fußball-Bundesliga

Nach langer Rückreise: Einsatz von VfB-Kapitän Karazor offen

Auf den VfB Stuttgart wartet bei Borussia Dortmund die nächste Reifeprüfung. Atakan Karazor dürfte mit neuem Selbstbewusstsein in das Duell gehen - wenn Coach Hoeneß auf seinen Kapitän setzt.

20.11.2025

Hoeneß bleibt VfB-Trainer, Allgaier ist Präsident
Fußball-Bundesliga

Hoeneß bleibt VfB-Trainer, Allgaier ist Präsident

Trainer Sebastian Hoeneß hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2028 verlängert. Neuer Präsident des Bundesligisten ist der Landrat Dietmar Allgaier. Die Zahlen des Vereins stimmen.

22.03.2025

Ohne Klausel: VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Hoeneß
Fußball-Bundesliga

Ohne Klausel: VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Hoeneß

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert.

22.03.2025

Stuttgart-Coach Hoeneß träumt schon vom Endspiel in Berlin
DFB-Pokal

Stuttgart-Coach Hoeneß träumt schon vom Endspiel in Berlin

Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Trainer hofft nun, dass einer seiner Träume in Erfüllung geht. Es gibt aber auch eine sorgenvolle Nachricht nach dem Sieg gegen Augsburg.

05.02.2025