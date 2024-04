Stundenlange Gewalt gegen Ex-Freundin: Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen 33-Jährigen wegen erheblicher gewalttätiger Übergriffe auf seine Ex-Freundin wird am Dienstag (15.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. In einem ersten Prozess war der Angeklagte zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte jetzt in ihrem Plädoyer beantragt, dass es bei diesem Urteil bleiben soll.