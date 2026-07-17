Sturmfolgen in Freibädern - Rheinstrandbad bleibt vorerst zu
Unwetterfolgen in Karlsruhe: Im Rheinstrandbad sind Bäume beschädigt und geborsten. Das Bad bleibt übers Wochenende zu. Auch andere Freibäder sind betroffen vom Sturm.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Die schweren Unwetter der vergangenen Nacht haben auch in den Karlsruher Freibädern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Am stärksten betroffen ist das Rheinstrandbad Rappenwört - es bleibt bis diesen Sonntag geschlossen, wie eine Sprecherin der Karlsruher Bäder mitteilte.
Zahlreiche Bäume wurden dort den Angaben zufolge massiv beschädigt. Baumstämme zerbarsten, große Äste brachen durch den heftigen Sturm ab, blieben auf Wegen und Wiesen liegen oder hängen noch lose in den Baumkronen. «Das Betreten des Geländes ist derzeit lebensgefährlich», hieß es.
Auch andere Freibäder betroffen
Das Sonnenbad sowie das Freibad Rüppur seien ebenfalls vom Sturm getroffen gewesen. Teile des Liegebereiches blieben daher geschlossen, der Badebetrieb gehe jedoch weiter.
Karlsruhe wurde von den Unwettern besonders heimgesucht. Ein Mensch wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren in der Nacht unterwegs.