Sturmsorgen beim HSV: Moffi und Poulsen Optionen für Kader
Inmitten der Offensivausfälle beim HSV hofft Trainer Polzin auf Terem Moffi und Yussuf Poulsen, die wohl für Kurzeinsätze infrage kommen. Der Coach nutzt ein Wortspiel in Verbindung mit Autos.
Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann nach der Länderspielpause inmitten der Personalsorgen in der Offensive voraussichtlich teilweise auf Neuzugang Terem Moffi und Routinier Yussuf Pulsen zählen. Zumindest sind die beiden zuletzt angeschlagenen Angreifer Optionen für den Kader, wie Trainer Merlin Polzin vor der Samstag-Partie (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim sagte.
Beide trainierten am Donnerstag komplett mit der Mannschaft. «Manchmal kommst du mit einem halbvollen Tank auch ans Ziel, wenn die Strecke nicht so weit ist», sagte Polzin und deutete mögliche Kurzeinsätze an.
Daka und Grönbaek nicht dabei
In der Länderspielpause musste der HSV einige Verletzte hinnehmen. In Albert Grönbaek und Patson Daka (beide Oberschenkelverletzung) fallen zwei offensive Spieler aus. Abwehrspieler Zakaria El Ouahdi kam erkältet von der marokkanischen Nationalmannschaft zurück und nahm unter der Woche nicht am Training teil. Sein Einsatz ist fraglich.
«Wir hatten den ein oder anderen Verletzten dann mehr zu beklagen, als wir uns das natürlich erhofft haben», sagte Polzin. «Wir ärgern uns auch extrem über die beiden Verletzten», fügte er hinzu und erwähnte auch den Krankheitsfall von El Ouahdi. Er sei aber ein Freund davon, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die er beeinflussen könne.