Stuttgart-21-Baustelle öffnet: Das müssen Besucher wissen

Stuttgart (dpa/lsw) - Seit Jahren leben die Stuttgarter mit einer Mega-Baustelle mitten im Zentrum ihrer Stadt - nun können Neugierige die Stuttgart-21-Baustelle erneut über Ostern erkunden und besichtigen. Für die Tage der offenen Baustelle ist der Komplex von Karsamstag bis Ostermontag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die wichtigsten Infos für alle, die einen Besuch planen.

Was gibt es alles zu sehen?

Die Route auf dem Baustellengelände führt die Besucher unter anderem in den sogenannten Bonatzbau. Das alte denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude wird derzeit komplett saniert und soll später laut Bahn Geschäfte und Gastronomie beherbergen, zudem ist ein Hotel geplant. Im vergangenen Herbst war Richtfest, in diesem Jahr sollen nach früheren Angaben der Bahn die Außenfassade fertig sowie Rolltreppen und Aufzüge eingebaut werden.

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Danach führt der Rundgang auch über das Dach des neuen Tiefbahnhofs, auf dem die Besucher die charakteristischen Lichtaugen von oben anschauen können. Und auch die Halle des neuen Tiefbahnhofs können Besucher von einem Verteilersteg aus von oben betrachten. Außerdem gibt es wie in jedem Jahr zahlreiche Stände, an denen etwa die Technik des digitalen Knotens, das geplante neue Stadtviertel Rosenstein oder weitere Anschlussprojekte erklärt werden.

Wie kommt man auf die Baustelle?

Um auf das Gelände zu gelangen, müssen Besucher im Vorfeld kostenlose Tickets beim Veranstalter buchen. Das geht online auf der Internetseite des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Karsamstag und Ostermontag sind einem Sprecher zufolge bereits ausgebucht, für Ostersonntag gibt es noch einige Tausend Tickets. Jeder Besucher kann maximal sechs Tickets buchen.

Wie voll wird die Baustelle?

Insgesamt vergibt der Veranstalter nach eigenen Angaben jeden Tag 26.000 Tickets für die Tage der offenen Baustelle. Werden alle gebucht, können insgesamt 78.000 Menschen die Baustelle besuchen. Die Tickets haben einen bestimmten Eintrittszeitpunkt, danach darf man aber so lange man möchte auf dem Gelände bleiben.

Was wird da überhaupt gebaut?

Das Projekt Stuttgart 21 steht für die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Gebaut werden neue Bahnhöfe - etwa ein neuer Fernbahnhof am Flughafen -, Dutzende Kilometer Schienenwege und Tunnelröhren, Durchlässe sowie Brücken.

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm schließt neben Stuttgart 21 auch den Neubau der bereits 2022 eröffneten Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm ein. Herzstück von Stuttgart 21 ist der neue unterirdische Hauptbahnhof, der im Gegensatz zum bisherigen Kopfbahnhof ein Durchgangsbahnhof sein wird.

Wann soll der Bahnhof fertig sein?