Stuttgart und Böblingen bei E-Ladepunkten vorn

Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgart ist bundesweit Spitze bei der Zahl öffentlicher Ladepunkte für Elektroautos. Die Landeshauptstadt liegt unter den 107 kreisfreien Städten in Deutschland mit großem Abstand vorn. Das geht aus neuen Daten der Bundesnetzagentur hervor, die vom Energieunternehmen 1Komma5Grad für einen «Ladesäulenatlas» ausgewertet wurden. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt kommen 2.107 Ladepunkte auf 100 Quadratkilometer, zwölf Prozent mehr als vor einem guten Jahr.



Der Deutschen Presse-Agentur dpa lag die Auswertung vorab vor. Im Vergleich der 294 Landkreise wurde Böblingen (328 Ladepunkte, +19 Prozent) von Mettmann in Nordrhein-Westfalen (344 Ladepunkten auf 100 Quadratkilometer) auf Rang zwei verdrängt.

Unternehmenschef sieht Nachholbedarf für ländliche Regionen

Elektroautos können in Deutschland an immer mehr öffentlichen Ladepunkten Strom tanken, wie aus den Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. Demnach waren bei der Bundesnetzagentur am 1. September gut 209.000 öffentliche Ladepunkte registriert, 24 Prozent mehr als im Juli 2025. Darunter waren gut 150.000 normale und knapp 59.000 schnelle Ladepunkte.

«Der Aufwärtstrend bei den Ladepunkten ist ein positives Signal», erklärte 1Komma5Grad-Produktchef Jannik Schall. Die Ladeinfrastruktur wachse allerdings ungleichmäßig. Während Metropolen dicht versorgt würden, sehe es in kleinen Städten und ländlichen Regionen weniger gut aus. «Hier gibt es weiteren Nachholbedarf, wenn der Umstieg auf das E-Auto flächendeckend gelingen soll.»