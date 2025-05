Stuttgart will Krone auf Saison setzen

Leipzig (dpa) - Mit dem Premierensieg in Leipzig hat sich der VfB Stuttgart viel Selbstvertrauen für das Pokalfinale geholt. Im siebten Anlauf feierten die Schwaben bei den Sachsen den ersten Sieg. «Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen viele Themen sehr gut umgesetzt und jetzt freuen wir uns einfach, uns ganz fokussiert auf das Endspiel im Pokal vorbereiten zu können», sagte VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:2 (1:2)-Premierensieg bei RB Leipzig und fügte an: «Jetzt können wir es uns noch mal richtig veredeln und die Krone auf die Saison setzen.»