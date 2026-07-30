Stuttgarter Influencerin meldet Insolvenz an

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Stuttgarter Influencerin Hanadi Diab hat Insolvenz angemeldet. Am 3. Juli wurde ein Regelinsolvenzverfahren eröffnet, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Stuttgart mitteilte. Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass ein Bußgeld in Höhe von 36.000 Euro wegen wiederholt fehlender Werbekennzeichnungen gegen die Influencerin verhängt wurde. Die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» hatten über das Insolvenzverfahren berichtet. Diabs Management wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu nicht äußern.

Die Beauty-, Mode- und Lifestyle-Influencerin erreicht mehr als 760.000 Menschen auf Instagram und knapp 139.000 auf TikTok. Trotz der Insolvenz kann die 39-Jährige ihre Tätigkeit als Influencerin fortsetzen. Der Geschäftsbetrieb sei aus der Insolvenzmasse freigegeben, sagte Insolvenzverwalter Johannes Hauser. Weitere Angaben zum Verfahren machte er nicht.

Höchstes Bußgeld

Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) gegen Diab ein inzwischen rechtskräftiges Bußgeld verhängt hatte. Die Behörde setzte eine Geldbuße von 36.000 Euro fest. Zusammen mit Gebühren und Auslagen muss Diab insgesamt 37.803,50 Euro zahlen. Es sei das höchste Bußgeld, das in Baden-Württemberg bislang gegen eine Influencerin oder einen Influencer verhängt wurde, hatte ein LFK-Sprecher erklärt.

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Nach Angaben der Landesanstalt hatte Diab zwischen Mai und Juli 2025 mehrere bezahlte Kooperationen in Instagram-Storys nicht oder nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet. Dafür habe sie Geld und Sachleistungen erhalten. Teilweise seien Beiträge gar nicht als Werbung gekennzeichnet gewesen, teilweise sei der Werbehinweis für Nutzer nicht auf den ersten Blick erkennbar gewesen.

Influencerin wehrt sich auf TikTok

Diab hatte die Vorwürfe in einem im April auf TikTok veröffentlichten Video zurückgewiesen. Sie sei schockiert und kennzeichne jede Kooperation, erklärte sie.