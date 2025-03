Stuttgarter Stimmungswandel: Hoeneß-Ansage an VfB-Stars

Stuttgart (dpa/lsw) - So ein kleines bisschen ließ Sebastian Hoeneß durch das Schlüsselloch blicken. Im übertragenen Sinne natürlich. Aber doch ziemlich gut vorstellbar. Der Ton in der Kabine des VfB Stuttgart ist offensichtlich rauer geworden. Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie und vor dem Flutlicht-Hit gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) hat der Trainer seinen Spielern eine deutliche Ansage gemacht. Der deutsche Fußball-Vizemeister geht in die entscheidende Phase der Saison.