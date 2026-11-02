Nach Ausschreitungen

Stuttgarts Rathauschef schließt Versammlungsverbot nicht aus

Nach Ausschreitungen in Frankfurt stellt Hessens Innenminister die Genehmigung weiterer Proteste infrage. Ein Verbot? Denkbar. Auch in Stuttgart ist ein solcher Schritt nicht ausgeschlossen.

Am Wochenende hatte die Initiative «Gen Z regelt» bundesweit zu Protesten aufgerufen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Am Wochenende hatte die Initiative «Gen Z regelt» bundesweit zu Protesten aufgerufen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Gen-Z-Demonstration am Samstag schließt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) auch ein Versammlungsverbot für weitere Veranstaltungen nicht aus. «Sollte im Vorfeld von künftigen Gen Z-Versammlungen keine ernsthafte Kooperationsbereitschaft erkennbar sein, müssen einschränkende Maßnahmen bis hin zum Versammlungsverbot geprüft werden», teilte der CDU-Politiker in Stuttgart mit. 

Am Wochenende hatte die Initiative «Gen Z regelt» bundesweit zu Protesten aufgerufen. Zehntausende gingen größtenteils friedlich unter anderem gegen die Wehrpflicht, für mehr Klimaschutz und mehr Geld in Schulen auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die größtenteils im Anschluss an die Proteste stattfanden.

An der Stuttgarter Veranstaltung im Zuge der bundesweiten Proteste unter dem Motto «Gen Z regelt» beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei insgesamt rund 6.000 Menschen, die überwiegend friedlich demonstrierten. Die Veranstalter sprachen hingegen von rund 12.000 Teilnehmern. Die Polizei registrierte rund 50 Straftaten. Nach Angaben der Stadt wurden sieben Einsatzkräfte verletzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Verbotsdebatte auch in Hessen 

Die Anmelder des jüngsten Protestes hätten sich nicht an Absprachen gehalten, kritisierte Nopper. Das habe zu Verstößen gegen Auflagen und zu Gewalttaten geführt.

Auch in Hessen wird über die Jugendproteste gestritten. Nach Ausschreitungen bei einer Demonstration in Frankfurt am Main hat der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) die Genehmigung weiterer angekündigter Veranstaltungen infrage gestellt. Gewalttätige Versammlungen dürften nicht zugelassen werden, sagte er in den ARD-«Tagesthemen». Die Versammlungsleiter hätten die Versammlungen «nicht im Griff». 

Die Initiative «Gen Z regelt» kündigte an, ihre Proteste fortzusetzen, unter anderem am 20. November.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Innenminister stellt weitere Jugendproteste infrage
«Gen Z regelt»

Hessens Innenminister stellt weitere Jugendproteste infrage

Nach Tumulten und Plünderungen in Frankfurt ist für Hessens Innenminister Poseck offen, ob weitere Jugendproteste am 20. November stattfinden können.

02.11.2026

Polizeigewerkschaft zeigt Verständnis für Jugendproteste
Jugendproteste im Südwesten

Polizeigewerkschaft zeigt Verständnis für Jugendproteste

Für Samstag sind im Südwesten Jugendproteste geplant. Die Gewerkschaft der Polizei sieht darin keinen pauschalen Grund zur Sorge – richtet aber zugleich eine klare Erwartung an die Politik.

30.10.2026

Demo «Gen Z regelt» – Stuttgarter Auktionshaus bleibt zu
Jugendproteste

Demo «Gen Z regelt» – Stuttgarter Auktionshaus bleibt zu

Die für Samstag geplanten Proteste richten sich unter anderem gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Wehrpflicht. Wie sich der Einzelhandel auf den Demonstrationstag vorbereitet.

29.10.2026

«Gen Z regelt» – Hessens Schülervertretung distanziert sich
Bundesweiter Protesttag

«Gen Z regelt» – Hessens Schülervertretung distanziert sich

Auch in Frankfurt werden am Samstag Proteste vieler junger Leute erwartet. Warum nimmt die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Hessen lieber eine andere Demo erst am 20. November in den Blick?

29.10.2026

Auch in Mannheim: Gen Z demonstriert - was im Südwesten erwartet wird
Jugendproteste

Auch in Mannheim: Gen Z demonstriert - was im Südwesten erwartet wird

Nach Krawallen bei Protesten in anderen Ländern warnt die Polizei auch in Baden-Württemberg vor möglichen Störungen. Doch vor dem Wochenende ist die Lage unübersichtlich. Auch in Mannheim soll protestiert werden.

28.10.2026