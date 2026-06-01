Suche nach Vermisstem auf Bodensee bleibt ohne Erfolg

Konstanz (dpa/lsw) - Rettungskräfte haben auf dem Bodensee vergeblich nach einem vermissten Menschen gesucht. Der Notruf sei von einer Fähre auf Überfahrt von Meersburg nach Konstanz ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Demnach sei eine Person über Bord gegangen.

Insgesamt waren demnach vor dem Fährhafen Konstanz-Staad neun Boote von DLRG, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei beteiligt. Am späten Sonntagabend seien auch ein Polizeihubschrauber, mehrere Drohnen und ein Wasserspürhund eingesetzt worden, hieß es weiter. Nach etwa zwei Stunden wurde die Suche nach Polizeiangaben vorerst ausgesetzt.