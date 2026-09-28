Stromautobahn

SuedLink-Bau bei Bad Friedrichshall vorerst gestoppt

Ein Abschnitt der SuedLink-Trasse ruht vorerst: Welche Herausforderungen das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall für die Energiewende bedeutet, will TransnetBW bald erläutern.

Bau von SuedLink stockt in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Focke Strangmann/dpa
Bau von SuedLink stockt in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Der Bau der Stromtrasse SuedLink ist ins Stocken geraten. Die Arbeiten beim Salzbergwerk in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) wurden wegen neuer geologischer Erkenntnisse unterbrochen, wie TransnetBW mitteilte. Nähere Angaben machte eine Sprecherin auf Nachfrage zunächst nicht. Gemeinsam mit dem Bergwerksbetreiber habe man einen alternativen Lösungsweg entwickelt, den man derzeit weiter ausarbeite. 

Ein zentraler Abschnitt von SuedLink führt durch den Raum Heilbronn. Auf den letzten rund 16 Kilometern werden die Kabel laut Mitteilung in den Grubenbauen der Südwestdeutsche Salzwerke AG unter Tage verlegt. Die Bauarbeiten hatten 2023 begonnen. Über den Fortgang der Arbeiten soll am Dienstag informiert werden. 

Suedlink soll auf rund 700 Kilometern Strom zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands transportieren. Es ist eines der größten Infrastrukturvorhaben der Energiewende. TransnetBW betreut rund 80 Kilometer der Strecke und rechnet eigenen Angaben zufolge für seinen Anteil mit Kosten zwischen acht bis zehn Milliarden Euro.

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