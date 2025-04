Südwest-Jusos sprechen sich gegen Koalitionsvertrag aus

Stuttgart (dpa/lsw) - In der SPD-Jugendorganisation ist die Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD groß - auch in Baden-Württemberg. Der Landesvorstand hat sich kurz nach Beginn der SPD-Mitgliederbefragung gegen den Vertrag ausgesprochen. «Für uns ist das keine einfache Entscheidung, aber dieser Vertrag ist kein Aufbruch, sondern in vielen Bereichen ein Rückschritt», sagte Juso-Landeschef Daniel Krusic.