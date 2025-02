Südwestmetall rechnet mit keiner Erholung der Branche 2025

Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie schaut wenig hoffnungsvoll auf 2025. Der Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, Oliver Barta, sagte in Stuttgart: «Auch in diesem Jahr können wir kein Wachstum erwarten, sondern müssen sogar mit einem weiteren Rückgang rechnen. Der Stellenabbau wird sich voraussichtlich sogar noch einmal beschleunigen.» Das Jahr 2024 sei für viele Unternehmen der Branche ein verlorenes Jahr gewesen. Trotz einer robusten Weltkonjunktur und auch Wachstum in Europa schrumpfe sie. «Das muss uns tief beunruhigen.»