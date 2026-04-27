Agrar

Südzucker meldet erneuten Einbruch beim Geschäftsergebnis

Die Zuckerpreise sinken bereits längere Zeit. Das spürt der Produzent Südzucker. Die Mannheimer nehmen deutlich weniger ein.

Der Gewinn von Südzucker ist eingebrochen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der Gewinn von Südzucker ist eingebrochen. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Schwache Zuckermärkte haben den operativen Gewinn von Südzucker weiter absacken lassen. Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr lag das operative Ergebnis bei rund 163 Millionen Euro, wie der Mannheimer Konzern nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Damit hat sich der Gewinn aus dem laufenden Geschäft mehr als halbiert. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024/25 lag er bei 350 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es dank hoher Zuckerpreise fast 950 Millionen Euro. 

Der Ergebnisrückgang ist nach Angaben des Unternehmens maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen. Der Umsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. 

Südzucker erwartet weniger Umsatz

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Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Südzucker. Demnach soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Eine Prognose für das operative Ergebnis nannten die Mannheimer nicht. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden.

Südzucker verarbeitet Zuckerrüben. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Südzucker verarbeitet Zuckerrüben. (Archivbild)

Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie.

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