Südzucker meldet erneuten Einbruch beim Geschäftsergebnis

Mannheim (dpa) - Schwache Zuckermärkte haben den operativen Gewinn von Südzucker weiter absacken lassen. Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr lag das operative Ergebnis bei rund 163 Millionen Euro, wie der Mannheimer Konzern nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Damit hat sich der Gewinn aus dem laufenden Geschäft mehr als halbiert. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024/25 lag er bei 350 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es dank hoher Zuckerpreise fast 950 Millionen Euro.

Der Ergebnisrückgang ist nach Angaben des Unternehmens maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen. Der Umsatz sank um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

Südzucker erwartet weniger Umsatz

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Südzucker. Demnach soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Eine Prognose für das operative Ergebnis nannten die Mannheimer nicht. Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa Südzucker verarbeitet Zuckerrüben. (Archivbild)