SV Wehen befördert Döring zum Chefcoach

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden setzt nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf Nils Döring. Die Hessen beförderten den Interimscoach zum Cheftrainer, wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte. Der 44-Jährige hatte nach der Trennung von Markus Kauczinski Ende April die Mannschaft übernommen. Döring konnte die Talfahrt des SVWW allerdings nicht stoppen und in der Relegation scheiterte der Club an Jahn Regensburg.