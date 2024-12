Darmstadt (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt vom SV Darmstadt 98 will bei der Rückkehr zu seinem Herzensverein SV Werder Bremen eine Überraschung im DFB-Pokal schaffen. Der Fußball-Zweitligist tritt im Achtelfinale am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) im Bremer Weserstadion an.