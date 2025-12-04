Fahndung Synagoge beschmiert Der Staatsschutz ermittelt. Gesucht wird der Urheber einer politischen Parole mit goldener Farbe. 04.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Robert Michael/dpa Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien in Frankfurt Unbekannte beschmieren ein Haus und ein Praxisgebäude von zwei AfD-Mitgliedern in Frankfurt. Der Staatsschutz ermittelt wegen politischer Motivation. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. 18.11.2025 Kriminalität Antisemitischer Vorfall vor Synagoge – Polizei ermittelt Am Jahrestag des Hamas-Angriffs: Ein Radfahrer beschimpft jüdische Gläubige und verschwindet. Die Polizei leitet eine Fahndung ein. 08.10.2025 Kriminalität Aufgesprühter Zebrastreifen - Staatsschutz ermittelt Mutmaßliche Umweltaktivisten montieren Verkehrsschilder ab und besprühen die Straßen Ulms. Das ruft den Staatsschutz auf den Plan. 16.07.2025 Kriminalität Synagogen-Gedenktafel mit Hakenkreuzen beschmiert Eine Gedenktafel erinnert in Darmstadt an eine in der Pogromnacht zerstörte Synagoge. Nun ist sie mit Hakenkreuzen beschmiert worden. 21.06.2025 Extremismus Antisemitisches Plakat an Schule - Staatsschutz ermittelt An einem Aufsteller mit Abitur-Plakaten wird ein antisemitisches Plakat entdeckt. Das ruft den Staatsschutz auf den Plan. 30.04.2025