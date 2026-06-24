Verkehrsunfall

Tanklaster kippt auf A8 – Sperrung Richtung Stuttgart

Ein umgekippter Tanklaster sorgt für eine Sperrung auf der Strecke zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in Richtung Stuttgart. Wie lange die Sperrung anhält, ist bislang unklar.

Ein umgekippter Tanklaster sorgt für eine Sperrung auf der Strecke zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in Richtung Stuttgart. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein umgekippter Tanklaster sorgt für eine Sperrung auf der Strecke zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in Richtung Stuttgart. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Tanklaster mit rund 18.000 Litern Lösungsmitteln ist auf der A8 bei Karlsbad umgekippt und hat eine stundenlange Sperrung in Richtung Stuttgart verursacht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nicht um einen hochgefährlichen Stoff.

Demnach verlor der Fahrer beim Auffahren auf die Autobahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet der Lastwagen ins Schlingern, kippte um und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er wieder entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der dpa. 

Die Bergung des Tanklastzugs gestaltet sich laut Polizei schwierig. Spezialisten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) unterstützen den Einsatz vor Ort. Zunächst müsse das Fahrzeug wieder aufgerichtet werden. Ob die Ladung vollständig abgepumpt werden muss, sei noch unklar.

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Die Richtungsfahrbahn Stuttgart bleibt zwischen Karlsbad und Pforzheim-West vorerst völlig gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern werden, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.

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